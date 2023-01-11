«Экопром» призывает псковичей беречь контейнеры для ТКО

15:54, 11 января 2023, ПАИ

Как не допустить поломки контейнеров для ТКО, пояснили в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Одна из самых частых причин поломок — складирование в контейнеры отходов, не относящихся к ТКО, в основном строительного мусора. При механической погрузке контейнер лопается под собственным весом, пояснили в компании.

Другая причина поломок - отсутствие пандусов для ската контейнера. Также мусорные баки портятся и от температурного перепада. Иногда их жгут, отцепляют колесики или просто воруют.

Вместе с этим, обустройство и содержание мусорных площадок, мусорокамер, мусоропроводов – обязанность управляющих компаний или местной администрации. При этом водители мусоровозов осведомлены о поломках контейнеров и оперативно сигнализируют об этом своей организации. Филиал ООО «Экопром» сразу же направляет уведомления в управляющие компании.



«Если вы стали свидетелем факта порчи контейнеров и контейнерных площадок, просим вас по возможности фотографировать хулиганов и их действия и информировать об этом правоохранительные органы», - говорится в сообщении.