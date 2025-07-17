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Общество

Состоялась 39-я сессия Псковской городской Думы

17 июля состоялась очередная 39-я сессия Псковской городской Думы, сообщили ПАИ в пресс-службе ПГД.

Депутаты внесли изменения в бюджет города. Доходы и расходы бюджета Пскова на 2025 год уменьшаются на 116,9 млн рублей. Общая сумма доходов и расходов на 2026 и 2027 годы не изменится.

Утверждены границы территории, на которой осуществляется ТОС «Ул. Коммунальная, ул. Максима Горького». Признаны утратившими силу ряд решений городской Думы.

Внесены изменения в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципалитета, для личных и бытовых нужд.

Изменен порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета, при заключении договоров купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов и об установлении срока их оплаты.

Принято решение установить мемориальную доску Герою России (посмертно), гвардии подполковнику Ивану Поздееву на фасаде дома №17 по улице Шестака.

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