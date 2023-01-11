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Экономика

Международные выставки сможет посетить псковский бизнес в 2023 году

В каких экономических выставках сможет принять участие Псковская область и её предприятия в 2023 году, рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ. 

«Мы ежегодно утверждаем план выставочно-ярмарочной деятельности. Он сейчас находится на согласовании, в течение января доработаем», - продолжил Андрей Михеев.

Традиционно, по его словам, Псковская область примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. «Над форматом участия мы сейчас думаем, откровенно скажу – участие достаточно дорогое, будем какие-то варианты предлагать, чтобы эффективное решение было», - отметил председатель профильного комитета.

Он также добавил, что в плане есть ряд отраслевых выставок, как российских, так и международных, в сфере пищевой и обрабатывающей промышленности. Например, крупнейшая выставка «Иннопром», которая традиционно проходит в Екатеринбурге.

«Партнером «Иннопрома» в Екатеринбурге в этом году, по-моему, станет Республика Беларусь. Мы тут рядом, в целом можно будет посмотреть, можно будет построить дополнительные кооперационные связи с другими регионами Республики Беларусь, можно будет попробовать это сделать в рамках этой выставки, почему бы и нет», - прокомментировал Андрей Михеев.

«Мероприятий много. Мы будем отрабатывать с бизнесом, каков его запрос на кооперацию с теми или иными странами, а дальше будем от этого отталкиваться», - заключил гость медиацентра.

Ранее сообщалось, что три новых проекта планируют запустить в особой экономической зоне «Моглино» в 2023 году.

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