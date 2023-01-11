Студент ПсковГУ погиб в автомобильной аварии

16:52, 11 января 2023, ПАИ

Студент третьего курса направления «Лингвистика» ПсковГУ Алексей Пеннер погиб 10 января в автомобильной катастрофе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Алексей был блестящим студентом, выдающимся спортсменом, человеком, который дарил радость всем окружающим. Он активно принимал участие в жизни института и университета. Будучи капитаном сборной команды ПсковГУ по волейболу, Алексей не раз приводил свою команду к победам. При этом он успевал быть прекрасным старостой, хорошим другом и добросовестным студентом», - отметили в университете.

Преподаватели и студенты выражают искренние соболезнования родным и близким Алексея.

Раннее сообщалось, что вчера у деревни Исса Пушкиногорского района произошло столкновение автомобилей КамАЗ и ВАЗ-2107. В результате ДТП погиб водитель ВАЗа, пассажирка этого же автомобиля госпитализирована в медучреждение.