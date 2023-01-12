Псковичей предупредили об опасности штамма «кракен»

10:45, 12 января 2023, ПАИ

На злободневные вопросы, касающиеся штамма «кракен», ответили в региональном управлении Роспотребнадзора. Информация размещена на сайте ведомства.

Что такое штамм «кракен»?

- Вариант XBB.1.5 («кракен») представляет собой «рекомбинантную» подлинию омикрона.

Чем XBB.1.5 отличается от других вариантов омикрона?

- Благодаря «удачной» для самого вируса мутации, скорость его распространения существенно выше, чем у всех предыдущих штаммов.

Чем опасен «кракен»?

- По имеющимся данным, этот вариант коронавируса не обладает повышенной летальностью и переносится не тяжелее, чем другие. Но он более заразный и быстро распространяющийся.

Как передается?

- Как и другие ОРВИ данный штамм передается воздушно-капельным путем.

Кто в группе риска?

- В первую очередь, вариант XBB.1.5 поражает уязвимые слои населения: детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Как защититься от «кракена»?

- Определенная иммунная защита к коронавирусу в настоящее время есть почти у каждого человека. Поэтому не надо бояться новых штаммов, но важно продолжать соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны

Ранее сообщалось, что в России зафиксировали первый случай заражения штаммом «кракен».