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Избитый водитель трактора поблагодарил псковичей за поддержку

В международный день спасибо тракторист поблагодарил псковичей за поддержку. Фото pxhere Лицензия Creative Commons

В Международный день «спасибо» в эфире радиостанции «7 НЕБО» побывал водитель трактора, который вчера подвергся нападению и был вынужден обратиться в правоохранительные органы.

В адрес сотрудника управляющей компании пришло множество слов благодарности и поддержки, поэтому ведущие связались с ним.

«У меня уже всё хорошо. Никогда не думал, что за моей работой так пристально наблюдают псковичи и так искренне поддерживают меня. Спасибо всем большое.  Я был приятно удивлён. В этом году уже 15 лет, как я работаю в управляющей компании. Ещё в Советском Союзе мечтал работать трактористом в колхозе. Но потом всё стало разваливаться. И я достал свои корочки тогда, когда понадобилось убирать дворы», — сказал Александр Владимирович в прямом эфире. Он успокоил слушателей, что чувствут себя уже значительно лучше, и поздравил всех с зимними праздниками.

Напомним, сегодня по инициативе прокуратуры Псковской области возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев работнику управляющей компании. Следователи просили откликнуться очевидцев инцидента.

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