Очевидцев избиения сотрудника управляющей компании ищут в Пскове

17:46, 11 января 2023, ПАИ

Очевидцев происшествия с избиением сотрудника управляющей компании разыскивает полиция в Псковском районе. Об этом сообщается в группе «Микрорайон Родина - Никольская и Владимирская» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые соседи! ОМВД России по Псковской району в рамках расследования уголовного дела по факту избиения водителя трактора ищет свидетелей. Пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, откликнитесь», - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту избиения работника «управляйки». Кроме того, в областном УМВД уточнили, что выделено в отдельное производство дело по факту нарушения ПДД нападавшим. Материалы проверки находятся на рассмотрении в Госавтоинспекции.

Напомним, что 10 января автомобилист избил сотрудника управляющей компании в микрорайоне Родина. Подробности конфликта рассказал руководитель УК «Псковжилсервис» Андрей Тарасов.