Депутат Ямпольская предложила артистов-отступников «отрезать от любых кормушек» в стране

21:38, 11 января 2023, ПАИ

Выступающих против России артистов нужно отрезать от любого финансирования в стране, а не отбирать у них звания и госнаграды, которые зачастую для них ничего не значат, заявила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская («Единая Россия»). Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Ранее актёр Артур Смольянинов в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в РФ) заявил, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины, добавив, что ему «наплевать» на РФ, даже если от страны останется одна область, «а всё остальное превратится в радиоактивный пепел». В понедельник глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова после ряда антироссийских заявлений актёра.

«Мы так долго обсуждаем, как бы отнять у Смольянинова звания. У него нет ни званий, ни госнаград. Тем, у кого они есть, поверьте, в большинстве это безразлично. А что им небезразлично? У них здесь «кормовая база». Значит, надо отрезать от всех возможных «кормушек», — сказала Ямпольская на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

При этом Ямпольская подчеркнула, что речь в первую очередь идёт о тех, кто открыто выступает против России, народа и «наговорили на несколько уголовных статей». Для таких людей должна быть блокировка вне зависимости от содержания проекта, в котором принимает участие человек, уверена она. «Даже если он будет читать сказки Пушкина. Вот проста фамилия такая должна быть основанием для блокировки», — считает депутат.

«Для этого мы должны, законодатели, скорее всего, дать Роскомнадзору возможность, фильтры, с которыми это можно будет делать», — добавила Ямпольская.



