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Общество

В центре Киева установили фотозону с «горящим» Кремлем

Фото с сайта iz.ru

Марка-фотозона появилась на центральной улице украинской столицы Киева – Крещатике. На ней изображен московский Кремль, охваченный огнем, пишет газета «Известия».

По информации СМИ, большую марку установила «Укрпочта».

Она расположена у здания Киевской городской государственной администрации, где ранее, как отмечают украинские СМИ, стояла фотозона с изображением на тему теракта на Крымском мосту. Тогда жители Киева массово утраивали там фотосессии.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

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