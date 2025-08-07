Надежда Васильева назвала важные качества участников программы «Герои земли Псковской»

17:44, 07 августа 2025, ПАИ

Участниками региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» являются люди, для которых характерны дисциплина и преданность Родине – ключевые качества для успешной работы в органах власти, отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева.

Программа разработана с целью предоставить ветеранам специальной военной операции комплексные знания и практические навыки, необходимые для эффективного управления и командной работы в государственных структурах.

По словам Васильевой, за время обучения, которое стартует 8 сентября в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и продлится год, участники овладеют современными методиками руководства.

Выпускники программы получат диплом, подтверждающий квалификацию, и смогут начать профессиональную деятельность на госслужбе, в муниципальных органах, а также на предприятиях региона.

На данный момент общественный совет программы уже отобрал кандидатов, которые проходят профориентацию и получают поддержку наставников.

Программу «Герои земли Псковской» анонсировал губернатор Михаил Ведерников, который позже возглавил её общественный совет. В состав совета также вошли сенатор Алексей Наумец, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева. Секретарь общественного совета программы – директор Корпоративной академии правительства Псковской области Ирина Иванова.

Ранее сообщалось, что до старта программы «Герои земли Псковской» остался месяц, обучение начнётся с 8 сентября. Утверждены учебные модули, готовы онлайн-курсы, а также определены места для стажировок с наставниками в государственных учреждениях и на предприятиях региона. Преподаватели Президентской академии в Санкт-Петербурге тщательно готовятся к занятиям.

Подробнее о ходе реализации программы «Герои земли Псковской» читайте в специальном сюжете ПАИ.