Продукция кондитерской «Миша» набирает наибольшее число голосов в рамках «Народного признания»

11:38, 12 января 2023, ПАИ

Сеть «Миша» со своими тортами и десертами, по данным на 12 января, обходит соперников в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Наша марка». Этот претендент на награду уже набрал 1 тыс. 51 голос (около 10%).

Вторую позицию в настоящее время занимает Новоржевский хлебозавод, который изготавливает лимонад по традиционным рецептам в строгом соответствии с требованиями ГОСТа. Он получил 863 голоса (около 8%).

За выращенные в Пыталовском районе тюльпаны пока проголсовали 740 человек (около 7%). Также 7% получил лесной питомник «Экополис», его результат на сегодня - 835 голосов.

Чуть меньше голосов пока набрали Локнянский хлебокомбинат (606 голосов, или примерно 5%), бренд изделий из натуральной шерсти WoolHouse (572 голоса, 5%), а также ООО «Новосокольнический хлеб» (540 голосов, почти 5%).

Ещё три номинанта на сегодняшний день имеют около 4% голосов. Это кондитерский дом «Себежанка» (491 голос), улиточная ферма Escargot D’Or («Золотая улитка») из Невельского раойна (443 голоса) и Опочецкий завод пищевых продуктов (437 голосов).

Шесть соискателей общественной премии получили по 3% голосов:

- Грибулевский соус, его производство открыла в Палкинском районе семья, переехавшая из Канады (385 голосов)

- Хлеб и пряники от «Хлебного Хутора» в Печорском районе (369 голосов)

- Псковская кукла-травница от мастерицы Аллы Фомченко (358 голосов)

- Валяная обувь Snegi от фабрики «Снегири» в Себежском районе (347 голосов)

- ООО «Евро-Керамика Печоры», которое работает уже 36 лет (344 голоса)

- Бренд «Баночка на полочке» из Гдовского раойна (338 голосов).

По 2% пока имеют шесть претендентов на победу в номинации «Наша марка»:

- Артезианская питьевая вода «Льста», которую производит Бежаницкое райпо (312 голосов)

- Хрен «Уваровский». Этот сорт растения вывели фермер Сергей Уваров и специалисты Великолукской сельхозакадемии (305 голосов)

- Сидродельня «Заповедник», это предприятие работает с 2016 года в Пушкинских Горах (305 голосов)

- ООО «ЭТНА». Данное предприятие занимается растениеводством в Великолукском районе (304 голоса)

- ООО «Глобус Джус». Предприятие выпускает широкую линейку высококачественной продукции – соки, нектары, морсы, функциональные напитки, ягодные сиропы и концентраты (285 голосов)

- ООО «Идаванг» - крупнейший сельхозтоваропроизводитель в Островском районе (280 голосов).

Всего за победу в номинации «Наша марка» борются 22 участника.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта. Это по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.