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Общество

О новогодних традициях народа сето расскажут псковским школьникам

Акцию «Новый год с Культурной дорогой» проведут в рамках проекта «Культурная дорога» в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Школьникам расскажут об истории Нового года до и после реформ Петра I, традициях Пскова и народа сето в этот праздник. Мероприятие делится на две части: выступление актеров в костюмах Петра I, Екатерины I и крестьянок, а также презентация о традициях на Псковщине и у народа сето в Новый год.

«Подготовка к данной акции заняла два месяца. Из-за карантина нам пришлось сместить проведение мероприятия на конец января, хотя изначально планировали на декабрь. Нам помогали краеведы и представители народа сето, на основе их рассказов мы составляли текст. Я благодарю каждого, кто помог нам в проведении этой акции, нашу команду. За такой молодёжью будущее», - отметила региональный руководитель проекта Софья Радион.

Акция пройдёт в образовательных учреждениях с 16 по 19 января:

- 16 января - МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства № 10» в 13:35-14:15

- 17 января - МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический лицей» (на улице Байкова, дом 6) в 13:50-14:30

- 18 января -  МАОУ «Гуманитарный лицей» в 10:55-11:35

- 19 января - МБОУ «Средняя образовательная школа № 12 имени Героя России А. Ю. Ширяева» в 11:00-11:40

Напомним, «Культурная дорога» - это региональный проект Псковской области, реализованный школьником Денисом Жгуновым. Проект поддержал губернатор Михаил Ведерников и правительство региона.

В частности, в рамках проекта «Культурная дорога» автобус № 17 превратили в своеобразный музей. В нём можно увидеть и прослушать информацию о великих личностях Пскова, значимых исторических событиях, узнать о природе Псковской области.

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