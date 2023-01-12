В Великих Луках отменили запрет выхода на лед водоемов

14:51, 12 января 2023, ПАИ

С 10 января в Великих Луках отменён запрет выхода на лёд, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным ледовой разведки, проведенной специалистами аварийно-спасательной службы области, установлено, что на водоемах образовалось устойчивое ледовое покрытие. И администрация города издала постановление, в соответствии с которым с 10 января 2023 года запрет выхода на лед водоемов отменен.

Кроме того, комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Гдовского района издала аналогичное распоряжение. В соответствии с ним с 12 января 2023 года отменен запрет выхода на лед Чудского и Теплого озер.