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Общество

Капитальный ремонт детского сада и библиотеки в Плюссе начнётся в феврале

Фото пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Капитальный ремонт двух социальных учреждений Плюсского района – детского сада и библиотеки – начнётся на месяц раньше. Не с марта, как предполагается подписанным контрактом, а уже с февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Администрация муниципалитета готова освободить и передать площадки псковской компании «Строй-Вектор» в ближайшие две недели. Этапы предстоящих работ заказчик и подрядчик обсудили при участии председателя областного Собрания депутатов Александра Котова, представителей правительственного комитета по сельскому хозяйству, координирующего исполнение контрактов, и УКС. Работы будут выполнены за счёт федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Руководители подрядной организации Геннадий Кузьмин и Игорь Чипурко поделились главными опасениями – детский сад действующий, определённые виды внутренних работ придётся выполнять с учётом сезонности и режима дня воспитанников. При этом срок контракта истекает 1 августа. По словам главы района Натальи Ивановой, архитектура здания позволяет вести ремонт поблочно, не останавливая деятельность дошкольного учреждения. «Замену инженерных сетей можно выполнить летом, когда это никому не помешает. Окна, двери, полы – сразу. Главное, чтобы не получилось так, что старые окна демонтировали, а новые пришли только через три недели. Все работы, выбор материалов, их цвет необходимо согласовывать с заказчиком», - обратила внимание глава муниципалитета.

«Понятно, что на весь срок ремонта освободить полностью сад не получится. Но мы для того и собираемся, чтобы определить возможности. Мы все реалисты, однако дата окончания для нас принципиальна, - предупредил подрядчиков Александр Котов. – Разговоры в конце о непредвиденных ситуациях не принимаются. Надо сразу начинать слаженно и оперативно реагировать на проблемы. Со своей стороны готов предложить помощь на областном уровне».

«Хотелось бы работать в одной команде», - согласился Игорь Чипурко. По словам подрядчика, куда меньше вопросов вызывает библиотека. Особенности учреждения строителям известны по предыдущему объекту – в конце года компания завершила в Дно масштабную реконструкцию районной библиотеки, ставшей модельной. Порядок проведения работ – поэтажно или целиком – заказчик и подрядчик договорились проговорить на месте.

«Если что-то непонятно, кто-то мешает – всё решим в режиме ВКС. Практика такая есть. Чем быстрее будут завершены и приняты работы, чем быстрее мы их оплатим, тем всем будет лучше», - резюмировал председатель комитета по сельскому хозяйству Николай Романов. Подобные совещания в очном формате участники встречи договорились проводить в том же составе по контрольным датам контрактов.

Плюсский проект, одержавший победу в федеральном отборе для участия в программе комплексного развития сельских территорий, включает модернизацию инфраструктуры поселков Плюсса, Заплюсье и села Ляды. На трёх объектах работы в соответствии с графиком начались ещё в декабре. Специалисты псковского завода «Полипласт» установили ограждение на участках предстоящего строительства очистных сооружений в Плюссе и Заплюсье, подвели электричество и смонтировали систему видеонаблюдения. В Лядах подрядчик из Подмосковья приступил к подготовке котлована под основание фундамента будущего Центра культурного развития. Общий объём федерального финансирования составляет почти 380 млн рублей. Работы должны быть завершены в 2023 году.

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