Оленевода Михаила Янгасова наградят за спасение пассажиров самолёта Ан-2

20:01, 12 января 2023, ПАИ

Главное управление МЧС России по Республике Коми собирает информацию для представления к награде оленевода из сельхозкооператива «Оленевод» Михаила Янгасова, который участвовал в спасении пассажиров самолёта Ан-2, совершившего 9 января жёсткую посадку в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

«Намерены представить к награде оленевода Михаила Янгасова, и сейчас проверяется вся информация, собираются необходимые документы», — рассказали ТАСС в республиканском главке МЧС.

По предварительным данным сельскохозяйственного кооператива «Оленевод», после жёсткой посадки Янгасов вместе с Андреем Хатанзейским и подростками Ильёй и Сашей Хатанзейскими организовали спасение людей. Как сообщал в своём Telegram-канале губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный, эти четверо смогли вытащить из самолёта тех, кто не мог двигаться самостоятельно. Саша Хатанзейский первым нашёл огнетушитель, передал его старшим, и те потушили горевший двигатель, не допустив взрыва топлива. Губернатор сообщал, что уже подал в МЧС России ходатайство о награждении подростков. По информации ГУ МЧС по Коми, Янгасов также пострадал и сейчас находится на лечении в Нарьян-Маре.

9 января самолёт рейса Нарьян-Мар – Каратайка – Варандей совершил жёсткую посадку в 10 км от посёлка Каратайка. На борту воздушного судна находились два члена экипажа и десять пассажиров. Два человека погибли, десять пострадали. По факту крушения возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».