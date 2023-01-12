История может стать обязательным экзаменом

21:26, 12 января 2023, ПАИ

Экзамены по истории в школах должны быть обязательными для учащихся, что позволит поднять их уровень знаний. Такое мнение в четверг выразила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева, пишет ТАСС.

«Всё-таки, мне кажется, мы должны вернуться к тому, что история должна быть обязательным экзаменом», — сказала она во время трансляции, которая велась в группе академии.

По словам Васильевой, в некоторых странах есть общегуманитарный экзамен, включающий проверку знаний языка, истории и литературы. Благодаря такому экзамену у детей «обо всём есть представление», сказала глава РАО.

Васильева отметила, что исследования, проводимые в РФ в региональных вузах среди студентов негуманитарных специальностей, показали, что у «вчерашних школьников» вызывают трудности темы, относящиеся ко второй половине XIX века и XX веку.

Ранее ПАИ писало, как сдать ЕГЭ по истории с высоким результатом