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Общество

Михаил Ведерников поздравил псковских журналистов с Днём российской печати

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил журналистов, сотрудников полиграфических предприятий и издательств с профессиональным праздником – Днём российской печати. Поздравление он опубликовал в своём Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в Псковской области выходит более 30 печатных газет, которые охватывают все муниципальные образования региона. 

«Над выпуском каждого номера трудится большое количество сотрудников: журналисты, фотографы, корректоры, дизайнеры, верстальщики, редакторы, работники типографий. В редакциях, полиграфических предприятиях и издательствах нашей области работают яркие, талантливые люди, которые искренне любят свою профессию и осознают свою личную ответственность за каждое напечатанное слово», — отметил Михаил Ведерников, добавив, что районные газеты не случайно пользуются особым уважением и доверием читателей.

«Благодарю вас за добросовестность, самоотдачу, постоянное совершенствование и увлечённость.
Желаю успехов, крепкого здоровья и как можно больше хороших и позитивных новостей!» — заключил Михаил Ведерников.

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