Решение о размещении музея в кампусе ПсковГУ прокомментировала ректор

14:37, 17 января 2023, ПАИ

Решение разместить в кампусе ПсковГУ музей «Россия – моя история» прокомментировала в рамках программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) ректор университета Наталья Ильина.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием, сообщил, что на территории кампуса ПсковГУ разместится музей «Россия – моя история».

Наталья Ильина отметила, что изначально в этом здании планировалось открыть пятизвёздочную гостиницу, причем с определенными особенностями, которые не вписываются в классическое понятие общежития.

«Университет, город, другие общественные деятели в течение этого времени думали, что должно быть кампусом. Все сошлись во мнении, что кампус – здание, которое находится в центре, напротив главного архитектурного ансамбля – Троицкого собора. Это здание, в котором обязательно должны быть люди. Люди не те, кто профильно к этому относится, а гости, жители. То есть ты приехал в Псков и обязательно посетил это архитектурное здание», – продолжила ректор университета.

Наталья Ильина уточнила, что в кампусе на Ольгинской набережной смогли бы жить всего 314 студентов и они бы занимали лишь 20% этого здания. «В него по различным правовым моментам – по антитеррористической защищённости, безопасности, правилам Роспотребнадзора – жители и гости, не студенты, не имели бы права зайти. Это неправильно. Помните, мы говорили, что оцепим разные модули, люди будут заходить только в блок с куполом. К сожалению, тоже этого нельзя, потому что модули соединены в одно здание, ты не можешь его оцепить, а значит, не можешь пустить других людей», – сказала она.

Вместе с администрацией и общественными деятелями, а также со студентами университета решался вопрос, во что можно превратить это здание. «Слава богу, что есть проекты, которые должны быть знаковыми для Псковской области. Это музей «Россия – моя история». Он не просто подходит по месту, локации, но и по техническому сооружению полностью соответствует. Дай бог, что это случится, что именно в этом кампусе появится музей, появится место, куда могут заходить жители Псковской области и гости региона. Это всё в проекте, не просто обсуждается, а отрабатывается. Поэтому такой анонс и сделал Михаил Юрьевич, это рождалось в определённых обсуждениях», – сообщила Наталья Ильина.

Она добавила, что для студентов там нельзя было сделать спортзал, кинотеатр, библиотеку, потому что стандарты общежития отличаются от учебного помещения. «Нормативная коллизия не позволяла университету полностью использовать здание. А мы, в первую очередь, думаем о студентах. В результате нужно было забыть про все общежития, а все средства отдать на этот кампус. Мы решили, что наши общежития, которые мы имеем сегодня, меняются, превращаются в удобные гостиницы, а наш кампус превращается в другое содержательное архитектурное сооружение», – отметила Наталья Ильина.