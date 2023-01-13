В Пскове увеличилось число ДТП с участием детей и подростков

13:32, 13 января 2023, ПАИ

Количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет увеличилось в Пскове в 2022 году, сообщили Псковскому агентству информации в управлении Госавтоинспекции УМВД России по городу.

Так, на территории Пскова в указанный период зарегистрировано 25 ДТП с детьми и подростками, в результате которых пострадали 30 человек. В прошлом году в Пскове произошло 22 аварии, травмы в которых получили 22 ребёнка.

Чаще всего дети попадают в ДТП, когда появляются на проезжей части в качестве пешеходов, отметили в ведомстве. Всего за год в Пскове пострадало 12 несовершеннолетних пешеходов. Ещё 14 детей и подростков за год получили травмы, находясь в автомобилях в качестве пассажиров.

«Количество ДТП с участием детей увеличивается в летний период. Данная тенденция обуславливается массовым выездом жителей за пределы города или приездом в Псков граждан из других регионов (в летний период на территории города произошло три ДТП, в которых пострадали пять несовершеннолетних из других регионов страны – Новосибирска, Москвы), а также каникулярным временем, когда дети и подростки зачастую предоставлены сами себе. Они могут находиться на проезжей части либо остаются без внимания взрослых (педагогов, родителей), особенно в возрасте до 10 лет», — отметили в ведомстве.

За 12 месяцев 2022 года 36,7 % ДТП приходится на детей дошкольного возраста, 23,3 % - на учащихся начальных классов, а 20,0 % - это учащиеся среднего звена, 20,0 % - учащиеся старших классов образовательных организаций.

В целом в Пскове наблюдается снижение количества ДТП и числа раненных в них людей. Всего за год в Пскове зарегистрировано 159 дорожно-транспортных происшествий. 88,1 % из них произошло по вине водителей.