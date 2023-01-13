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Происшествия

Лесной пожар из-за грозового разряда произошёл в Псковской области

Один лесной пожар из-за грозового разряда произошёл в Псковской области в 2022 году. Об этом сообщил врио начальника ГУ МЧС России по Псковской области полковник внутренней службы Сергей Лаврухин на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации. 

Он отметил, что в 2022 году ситуация в целом была стабильной. Было зарегистрировано 49 сообщений о лесных и торфяных пожарах, за 2021 год – 88.

«В итоге у нас пострадала травяная подстилка на площади 51 га, за 2021 год – 79,7 га. Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц, в одном случае ею был грозовой разряд, еще один пожар произошел из-за ЛЭП», – пояснил Сергей Лаврухин.

Он напомнил, что всего в 2022 году в Пскове произошло 3 350 пожаров, в 2021 году – 3 589, и отметил, что для МЧС год сложился в целом достаточно положительно. 

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