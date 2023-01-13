Шесть «газелей» подарили многодетным семьям Псковской области

14:46, 13 января 2023, ПАИ

Ключи от автомобилей получили шесть многодетных семей, ставших победителями регионального конкурса, сообщили в официальном Telegram-канале региона.

Торжественная церемония вручения ключей от машин состоялась сегодня, 13 января. Ключи от машин псковичам вручил лично губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что текущая ситуация наложила определённый отпечаток, в связи с чем в этом году псковичам будет подарено всего шесть автомобилей вместо десяти.

«Уверен, что эти машины будут как нельзя кстати, будут востребованы. Желаю вам любви, благополучия, здоровья, новых успехов и мирного неба над головой. Будьте и дальше такими активными!» - пожелал губернатор семьям.

Он также отметил, что конкурс будет проведён и в этом году: многодетные семьи Псковской области вновь будут бороться за звание самых дружных и активных.

Напомним, 15 июля 2020 года Михаил Ведерников вручил ключи от восьми автомобилей семьям, имеющим 10 и более детей. Инициатива была продолжена в 2021 году, тогда псковским семьям подарили десять «газелей».