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Общество

Шесть «газелей» подарили многодетным семьям Псковской области

Ключи от автомобилей получили шесть многодетных семей, ставших победителями регионального конкурса, сообщили в официальном Telegram-канале региона. 

Торжественная церемония вручения ключей от машин состоялась сегодня, 13 января. Ключи от машин псковичам вручил лично губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что текущая ситуация наложила определённый отпечаток, в связи с чем в этом году псковичам будет подарено всего шесть автомобилей вместо десяти. 

«Уверен, что эти машины будут как нельзя кстати, будут востребованы. Желаю вам любви, благополучия, здоровья, новых успехов и мирного неба над головой. Будьте и дальше такими активными!» - пожелал губернатор семьям.

Он также отметил, что конкурс будет проведён и в этом году: многодетные семьи Псковской области вновь будут бороться за звание самых дружных и активных.

Напомним, 15 июля 2020 года Михаил Ведерников вручил ключи от восьми автомобилей семьям, имеющим 10 и более детей. Инициатива была продолжена в 2021 году, тогда псковским семьям подарили десять «газелей». 

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