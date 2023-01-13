Андрей Турчак: Отсрочка от мобилизации для многодетных отцов сохраняется

16:33, 13 января 2023, ПАИ

Отсрочка от мобилизации для отцов троих и более детей сохраняется и продолжает действовать. Об этом в своём телеграм-канале написал руководитель парламентской координационной группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета «Единой России», сенатор от Псковской области Андрей Турчак.

«Соответствующая директива Генштаба, выпущенная в октябре, продолжает и продолжит действовать. Отработали этот вопрос с МО, чтобы прекратить все спекуляции на эту тему», – подчеркнул секретарь Андрей Турчак.

Ранее сообщалось, что многодетные отцы (с тремя и более детьми) освобождены от частичной мобилизации.