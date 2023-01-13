Михаил Ведерников поручил обеспечить безопасность во время крещенских купаний

16:43, 13 января 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС о мерах по организации обеспечения безопасности граждан при проведении крещенских купаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно документу, главам районов и городских округов поручено 18 и 19 января организовать комплекс мероприятий по безопасному проведению крещенских купаний. Необходимо провести проверки водных объектов, определить и оборудовать места для проведения крещенских купаний. Население должно быть проинформировано о созданных местах для купаний. Кроме того, с гражданами необходимо провести разъяснительную работу о недопустимости длительного пребывания в воде и на открытом воздухе из-за риска переохлаждения, использовании воды из мест купания для питья.

Безопасность в местах проведения крещенских купаний будут обеспечивать спасатели и сотрудники полиции.

Напомним, что в Пскове крещенская купель по традиции будет располагаться на реке Великой, рядом с Мирожским монастырем. Здесь установят освещение, биотуалеты и палатки для переодевания и обогрева. Окунуться можно будет с 22:00 18 января до 02:00 19 января и с 10:00 до 17:00 19 января.

Также ранее сообщалось о том, какая погода ждет псковичей на Крещение.