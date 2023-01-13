У Романа Костомарова начались перебои в работе сердца

23:54, 13 января 2023, ПАИ

Фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в коме. Им занимаются лучшие врачи больницы в Коммунарке. Несмотря на их старания, прогнозов пока нет, сообщает Telegram-канал «112».

Врачи оценивают состояние фигуриста Романа Костомарова как крайне тяжёлое.

Прогрессирующая двухсторонняя пневмония привела к проблемам с сердцем. У Костомарова начала развиваться мерцательная аритмия. С момента перевода в Коммунарку Роман не приходил в сознание. Очаги поражения лёгких очень большие. Также врачи борются с прогрессирующим сепсисом.

О том, что Роман Костомаров попал в реанимацию, стало известно 10 января. После госпитализации состояние спортсмена начало резко ухудшаться, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ.