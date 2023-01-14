Опыт реализации патриотических проектов обсуждают в Пскове

11:43, 14 января 2023, ПАИ

Опыт реализации патриотических проектов и практик обсуждают на встрече в правительстве Псковской области 14 января. В мероприятии принимают участие представители из Москвы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор ГБУ города Москвы «Мосволонтёр» Александр Левит заявил, что они уделяют большое внимание обучению москвичей в сфере волонтёрства. Он отметил, что у них есть восемь обучающих программ, включая программу «серебряного» волонтёрства [для людей старшего возраста. —ПАИ]. Также они выпускают тематические методические материалы.

«Профессионально развиваем волонтёров, отдельно готовим тренеров для волонтёров. В прошлом году разработали настольную игру, которая позволяет школьникам в лёгкой игровой форме решать кейсы с ситуациями, в которые может попасть волонтёр», — заявил он.

Председатель комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Екатерина Драгунова добавила, что игра уже вышла и они готовы предоставить пособия волонтёрам из Псковской области. «Готовы принять делегацию ваших волонтёров, мы вам покажем все пособия и игры. К нам приезжают делегации из других регионов, можем пособия вам даже почтой отправить, хоть коробку», — отметила она.

Руководитель Псковского областного ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева рассказала собравшимся о работе волонтёров в регионе. Она отметила, что за последние 1,5 года количество добровольцев в регионе выросло приблизительно на 30 %: сейчас волонтёров в регионе более 12 тысяч.

«Последний год показал, что люди хотят помогать, но не все понимают, куда обратиться. Мы занимаемся сбором гуманитарной помощи. Отправляли в ЛДНР, Херсон. На сегодняшний день речь идёт более чем о 400 тоннах гуманитарной помощи. Подключается большое количество представителей бизнеса. Мы работаем вместе с Союзом пенсионеров, открылся центр помощи семьям военным и мобилизованным, в режиме одного окна можно получить помощь. Сейчас также ведёт приём комитет семей воинов Отечества. Единая работа сейчас очень необходима. Что касается работы волонтёров, у них достаточно объёмная работа. Вовлекаются также и подростки. Сейчас поданы заявки на открытие доброцентров. Хочется сказать, что на базе центра также работает проектный офис по написанию проектов», — отметила она.

Руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Анна Шуняева рассказала о поисковой деятельности на территории региона и деятельности соотвествующих организаций.

Она отметила, что в регионе каждый год проходят две большие экспедиции — весенняя «Вахта памяти» и молодёжная «Вахта памяти». Также она подчеркнула, что в этом году молодёжная вахта «Невельский фронт» стала международной: на последнее мероприятие приезжали участники из Казахстана и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Псковская область присоединилась к общественно-патриотической акции «Дорогами Победы», посвящённой сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны и военной истории России. Вчера в Псков прибыла делегация из Москвы, в составе которой представители молодёжных общественных организаций, ветеранских объединений и волонтёры во главе с заместителем председателя комитета общественных связей и молодёжной политики города Москвы Артуром Берловым.