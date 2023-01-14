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Общество

Псковский центр помощи аистам отказался от крупного пожертвования

Фото: Дом Белого Аиста

Волонтёрский центр «Дом Белого Аиста» отказался от крупного пожертвования по идеологическим соображениям. Об этом сотрудники центра сообщили в социальных сетях организации. 

«Контент шоу неприемлем для АНО «Дом Белого Аиста», поэтому благотворительное пожертвование, поступившее из данного шоу на карту директора АНО 7 января в 13:26, будет возвращено отправителю. Заявка на возврат сегодня принята банком, деньги на карту отправителя будут возвращены в течение 1 - 2 дней», — заявили в центре. 

Шоу от которого поступило пожертвование выходит на популярном видеохостинге. Гости участвуют в настольной ролевой игре в выдуманном фэнтезийном мире. Всё это сопровождается юмором участников и сценаристов, а к приключению в студии дорисовываются иллюстрации.

Центр помощи аистам, попавшим в сложную ситуацию, работает в Псковской области с 2018 года в формате волонтёрского объединения, в декабре 2022 года они получили официальный статус. За четыре с половиной года аистиный центр принял 230 белых аистов, попавших в беду. Многие из питомцев вернулись в природу, 73 аиста зимуют в «Доме белого аиста» этой зимой, 18 из них выпустят весной на волю, остальные останутся жить в реабилитационном центре.

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