На бесплатный показ фильмов о Холокосте приглашают псковичей

10:58, 16 января 2023, ПАИ

Показы художественных фильмов о Холокосте пройдут в камерном зале Псковского областного центра народного творчества с 17 по 22 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по культуре.

Расписание сеансов:

17 января в 17:00 – «Дети Уиндермира»; 18 января в 17:00 – «Жена смотрителя зоопарка»; 19 января в 17:00 – «Из ада в ад»; 20 января в 17:00 – «Список Шиндлера»; 21 января в 17:00 – «Дамский портной»; 22 января в 17:00 – «Бабий Яр».

Вход свободный. Приглашаются все желающие.

Ранее сообщалось, что неделя памяти жертв холокоста пройдет в России с 16 по 31 января, ее официальное открытие состоится 22 января в Москве.

Неделя памяти жертв холокоста – это цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченный к Международному дню памяти жертв холокоста, который пройдет 27 января.