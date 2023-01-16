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Общество

В номинации «Защита» премии «Народное признание» пока не выявлен явный лидер

В номинации «Защита» общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» пока не определился явный лидер. По данным первого тура голосования на 16 января, разрыв между первым и вторым местом составляет менее 500 голосов, а между третьим и четвёртым — 12. Об этом пишет газета «Псковская правда».

На сегодняшний день на первом месте находятся старший инспектор взвода ДПС № 2 отдельной роты ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Александр Никонов и инспектор этого взвода Никита Чуваков, их номинировали на премию за спасение мужчины при пожаре в Пскове. Соискатели смогли набрать уже 3 тыс. 635 голосов, что равно 27%.

Второй результат - 3 тыс. 166 голосов (или около 24%) - пока у сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Александра Виноградова и Ивана Коржакова, которые спасли от необдуманного поступка жителя Опочки.

На третьей строчке находятся заместитель начальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Невельский» Андрей Фомченко, старший оперуполномоченный Дмитрий Иванов и старший инспектор по делам несовершеннолетних Зоя Лещенко, которые вынесли женщину из горящего дома в Невельском районе. Эти номинанты уже получили 3 тыс. 164 голоса, то есть порядка 24%.

На 12 голосов (3 тыс. 152 голоса, или около 24%) отстают представители ОМВД России по городу Великие Луки: заместитель командира взвода ОР ППСП Артем Баранов, полицейский (кинолог) Александр Михайлов, инспектор ОР ППСП Евгений Бабахин и полицейский (водитель) Александр Мартынов. Они сумели отговорить великолучанку от необдуманного поступка и тем самым спасли ей жизнь. 

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта — по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь

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