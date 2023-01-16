Сырая погода сохранится в Псковской области на этой неделе

17:42, 16 января 2023, ПАИ

Сырая погода ожидается в Псковской области на этой неделе, такой прогноз актуален до 20 января, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Синоптик отметила, что 20-21 января погода постепенно начнёт меняться и «переходить к минусам». «До 20 января температуры положительные - от -3 до +2. Ветер прогнозируется южных направлений, умеренный», - рассказала Тала Нещадимова.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Псковской области на Крещение, 19 января.