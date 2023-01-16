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Общество

201 аварию устранили сотрудники Псковского горводоканала за неделю

201 раз выезжали для устранения проблем на сетях аварийные бригады цехов обслуживания сетей водоснабжения и канализации горводоканала за прошедшие семь дней. На сетях водоснабжения удалось устранить 89 аварийных ситуаций, на сетях канализации ликвидировано 112 засоров и подпоров. Об этом сообщается в группе муниципального предприятия Пскова «Горводоканал» в соцсети «ВКонтакте».

На улице Яна Райниса установлен хомут, чтобы ликвидировать протечку на водоводе, в Болотном проезде и на улице Стахановской устранены коррозионные свищи, рядом с домом 131 на улице Ипподромной произведена врезка задвижек. На улице Вокзальной произведена перечеканка стыка труб, а рядом с домом 22 на улице Первомайской пришлось провести земляные работы для установки ремонтной муфты.

У дома 21 на улице Кузнецкой сотрудники горводоканала заменили узел пожарного гидранта. «Мы рассказывали об этом случае отдельно: тогда благодаря оперативности бригад удалось избежать существенного подтопления улицы, а последствия были быстро устранены», - отмечается в сообщении.

В организации объяснили, что работа для обеспечения водоснабжения и водоотведения в Пскове продолжается в круглосуточном режиме.«Диспетчеры аварийно-диспетчерской службы и операторы кол-центра готовы оперативно и точно ответить на возникающие вопросы и принять заявки в работу», - дополнили в горводоканале.

Сотрудники кол-центра предприятия на прошлой неделе ответили на 1 865 звонков, что составляет около 97% от всех поступивших вызовов. Общее время общения операторов на линии составило 3 598 минут, среднее время одного разговора - чуть менее двух минут, а среднее время ожидания ответа абонентами не превышало девяти секунд.

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