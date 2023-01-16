Более 77 тысяч экскурсантов посетили Псковскую область в новогодние праздники

17:33, 16 января 2023, ПАИ

В новогодние праздники Псковскую область посетило более 77 тыс. экскурсантов. Это туристы, побывавшие в музеях региона. С 30 декабря прошлого года по 8 января загрузка гостиниц в Пскове достигала 90%, в муниципальных образованиях была несколько ниже — до 60%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В основном регион посещали индивидуальные туристы - семьи с детьми. Все чаще туристы стали планировать свой отпуск самостоятельно, выбирая интересные места, не привязываясь к туроператорам или гостиничной инфраструктуре. Многие приезжали на личном транспорте из Санкт-Петербурга, Москвы, Мурманска, Твери. Туристы смогли посетить Псковскую область также в рамках «Серебряного маршрута», разработанного ООО «РЖД Тур».

В этом году в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в новогодние праздники для туристов было доступно большое количество интерактивных форматов. Новой точкой притяжения в Изборске стала выставка «Россия. Истоки», которая развернулась в новом выставочном зале Государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника «Изборск».

Псковский музей-заповедник принимал гостей уже первого января. Всего музей-заповедник в выходные дни провел 50 культурно-массовых мероприятий. Среди новых проектов — детская программа «Елка в старом доме» и вертеп в Поганкиных палатах, которые посмотрели почти тысяча человек. Также внимание жителей и гостей города привлек рождественский бал в Приказных палатах.

В Великих Луках популярностью среди туристов пользовался развлекательный парк «Луки-Парк». В новогодние каникулы в Великие Луки была перенесена фотовыставка «Зимние путешествия по Псковской земле». Она расположена в центре города на площади Матросова рядом с краеведческим музеем. Работы, представленные на выставке, являются победителями фотоконкурса, который проводил комитет по туризму Псковской области.

Большим спросом также пользовались туры в районы области. Новым направлением стал гастрономический туризм в Невельский район, где находится семейная ферма, на которой занимаются сбором и переработкой бургундских улиток. В Печорском районе также появился новый объект притяжения туристов — крепость «Обдех» Хлебного хутора, построенный на средства гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В Полистовском заповеднике появилась новая экологическая тропа «Люди и леса», которая рассказывает о людях, которые жили и живут в этих местах, о взаимодействии человека с лесами, болотами и реками, об истории места через личные истории его жителей. Маршрут создан на средства гранта в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».