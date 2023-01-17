Первое богослужение прошло в церкви Великомученицы Варвары после реставрации

00:13, 17 января 2023, ПАИ

Специалисты завершили реставрацию деревянной церкви Святой великомученицы Варвары XVIII века, расположенной в Псковской области перед входом в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Это один из самых древних и крупных храмов в России, пишет сайт Global Orthodox.

В воскресенье в обновлённом храме состоялось первое богослужение, сообщается на странице прихода. «Сегодня в любимом Варваринском храме батюшки Евгения после большой реставрации состоялась первая Божественная литургия. Слава Богу! Царствие небесное протоиерею Евгению! Вечная память!» — отмечается в сообщении.

Восстанавливать храм начали прошлой зимой. С 30-х годов прошлого века здание ни разу не ремонтировалось: в нём прогнили балки, требовали замены окна, пол и отмостка, а иконы нуждались в реставрации. Рабочие обновили крышу, выровняли барабаны и главки куполов, на них восстановили покрытие из сусального золота. Внутри храма разобрали иконостас и престол, полностью сняли полы.

Реставрацией икон для храма Великомученицы Варвары занимались специалисты из Санкт-Петербургской академии художеств. Иконы находились в очень плохом состоянии. Киоты были разобраны безвозвратно, и реставраторам пришлось изготовить их точные копии.

Храм Святой великомученицы Варвары находится перед входом в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Деревянная церковь построена в 1779 году. В 30-х годах XX века она была передана общине православной народности сето. За всю свою историю храм никогда не закрывался.