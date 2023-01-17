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Руководитель коллектива «Память» лидирует в рамках премии «Народное признание»

Лидирующую позицию в первом туре голосования за претендентов на общественную премию Псковской области «Народное признание — 2022» в номинации «Талант», по данным на 17 января, занимает руководитель псковского военно-патриотического коллектива «Память» Алексей Скачков. Об этом сообщает «Комсомольская правда в Пскове».

Ветеран боевых действий Алексей Скачков родом из Великих Лук. Его коллектив принимает активное участие в митингах и военно-патриотических мероприятиях. Кандидат на премию набрал уже 1416 голосов (около 10% от общего числа проголосовавших). На второй позиции в настоящее время находится образцово-художественный коллектив M&M's из Струг Красных. Группа имеет три Гран-при международных конкурсов и множество других достижений в области вокального творчества. Номинанты набрали 1241 голос (около 9%).

Третье место в номинации «Талант» занимает ансамбль «Сударушка» из Идрицы. Коллектив известен на всю страну выступлениями в рамках проекта Первого канала «Поем на кухне всей семьей». Кроме того, «Сударушка» вошла в топ-40 лучших творческих коллективов России. На сегодня ансамбль набрал 981 голос (около 7%).

Далее идет образцовый хореографический коллектив «Клякса» из Великих Лук. Здесь занимаются не только дети, но и взрослые. Отличительными чертами коллектива являются высокая культура исполнения и артистизм, именно поэтому они не раз занимали призовые места на различных конкурсах. Этот номинант пока получил 911 голосов (примерно 6%).

Еще два номинанта набрали по 4% голосов. Это народный самодеятельный коллектив хор русской песни «Ивушки» из Великолукского района (579 голосов) и фольклорная группа «Истоки» из Пыталовского района (681 голос).

Пять номинантов получили по 3% голосов: народный самодеятельный театр «М'АРТ» из Опочки – 477, команда студии воздушной гимнастики SPACE в Пскове – 498, танцевальный коллектив Dance Home Fresh в Пскове – 428, народный самодеятельный ансамбль «Новоржевские скобари» из Новоржевского района – 543, самодеятельный деревенский театр «Мы из Гальского МХАТа» из Великолукского района – 418.

Ещё 13 участников набрали по 2% голосов: вокально-инструментальный ансамбль города Дно – 361, кузнец и сварщик из Пустошки Олег Шипилин – 331, 15-летняя вокалистка из Себежа Анна Яковлева – 299, джазмен, солист и концертмейстер из Великих Лук Сергей Шишков – 313, фотограф-любитель из Бежаницкого района Александр Рябинин – 274, иерей Храма Святителя Николая в Новосокольниках, писатель и художник Владимир Флавианов – 280, руководитель детской театральной студии «Софит» в Невеле Софья Гаджиева – 393, народный вокальный ансамбль «Отрада» в Локнянском райне – 342, граффист и мультипликатор из Пскова Иван Трахов – 282, руководитель и тренер танцевально-спортивного коллектива «Аэроданс» в Острове Наталья Секриера – 335, создатель Псковского музея винтажной куклы и Реставрационной мастерской кукол Ирина Кендрали – 368, Народный театр малых форм в Пушкиногорском районе – 285, автор и исполнитель песен из Порхова Оксана Романюк – 274.

Пять номинантов получили по 1% голосов: мастер резьбы по дереву из Себежского района, инвалид по зрению Валерий Сапега – 272, российский актёр, режиссёр, телеведущий Виталий Салтыков – 258, мастерица из Локни Анна Мартинкевич – 270, режиссёр представлений Дома культуры в Новосокольниках Татьяна Герасимова – 267, заведующая методическим отделом Пустошкинского районного Центра культуры Татьяна Новожилова – 271.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта – по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.

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