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Спорт

Спортивные итоги года подвёл Александр Гаврилов

Спортивные итоги года подвел председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я считаю, что прошлый год был достаточно удачным. Самой главной меркой псковского спорта явился «Бал чемпионов». Были номинации: «За высокие достижения в спорте», «Сильные духом», «За волю к победе», «Мужская команда», «Женская команда» и т. д. Всего 217 человек приняли участие - это очень большое количество. Очень приятно, что губернатор лично поздравил и наградил всех номинантов», - отметил Александр Гаврилов. 

«Замечательный праздник и хороший итог прошедшего года. В конце года также было принято решение по распределению стипендий, 100 тысяч по олимпийским видам спорта, 50 - по неолимпийским», - добавил гость медиацентра.

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