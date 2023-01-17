Спортивные итоги года подвёл Александр Гаврилов

15:14, 17 января 2023, ПАИ

Спортивные итоги года подвел председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова Александр Гаврилов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я считаю, что прошлый год был достаточно удачным. Самой главной меркой псковского спорта явился «Бал чемпионов». Были номинации: «За высокие достижения в спорте», «Сильные духом», «За волю к победе», «Мужская команда», «Женская команда» и т. д. Всего 217 человек приняли участие - это очень большое количество. Очень приятно, что губернатор лично поздравил и наградил всех номинантов», - отметил Александр Гаврилов.

«Замечательный праздник и хороший итог прошедшего года. В конце года также было принято решение по распределению стипендий, 100 тысяч по олимпийским видам спорта, 50 - по неолимпийским», - добавил гость медиацентра.