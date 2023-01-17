Лающий кашель и потеря голоса: псковичей предупредили об опасности дифтерии

16:09, 17 января 2023, ПАИ

1–5 случаев дифтерии или носительства возбудителя отмечается в России каждый год. В настоящее время из-за частых отказов от вакцинации в некоторых регионах и странах, нарушений графика вакцинации на фоне пандемии COVID-19, накопления изменений генома возбудителя высок риск повышения заболеваемости этой инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на специалистов.

Чаще болеют дети 3–7 лет, но нередки случаи заражения и среди взрослого населения. Наиболее тяжело дифтерию переносят дети в возрасте до 4 лет, не имеющие профилактических прививок против дифтерии, и пожилые люди.

Единственный эффективный метод профилактики — это вакцинация, которая проводится всем детям с возраста 3 месяцев. Три дозы вводятся с интервалом в 1,5 месяца (вместе с вакцинами против коклюша, столбняка и полиомиелита). Ревакцинация одной дозой необходима в 18 месяцев, затем — в 7 лет, в 14 лет, далее — каждые 10 лет (вместе с вакциной против столбняка — препарат АДС-М).

Иммунитет сохраняется до 10 лет, как после вакцинации, так и после болезни. Возможны повторные случаи заболевания.

Противопоказания к прививкам минимальны, в большинстве случаев они временные (признаки острого инфекционного заболевания, обострения аллергии или другой соматической патологии), их определяет врач. Прививку делают в поликлиниках по месту жительства, а также по месту работы. Вакцинация резко снижает вероятность заболевания, а в случае развития дифтерии привитые переносят её в легкой форме.

Наиболее частый путь передачи инфекции — воздушно-капельный, но может быть и контактный — через зараженные предметы, раневую поверхность, а также — пищевой. Инкубационный период — 2–10 дней.

Первыми симптомами обычно бывают боль в горле и повышение температуры тела. Вначале отмечается умеренное покраснение и отёчность миндалин, затем появляются полупрозрачные беловатые налеты, которые в течение 2–3 дней уплотняются. Часто при попытке снять налёт выражена кровоточивость миндалин. Характерен запах ацетона изо рта.

Распространение налётов на гортань приводит к сильному лающему кашлю, осиплости до полной потери голоса, затруднению дыхания в результате перекрытия плёнками дыхательных путей. Это состояние называется истинным крупом. Возможно распространение воспаления около миндалин с развитием паратонзиллита или паратонзиллярного абсцесса.

При подозрении на дифтерию необходимо срочно обратиться за медицинской помощью для уточнения диагноза и получения правильной терапии.