Выставку «Чести своей никому не отдам» презентуют псковичам

16:26, 17 января 2023, ПАИ

Презентация выставки «Чести своей никому не отдам», посвященной Отечественной войне 1812 года, состоится во Дворе Постникова 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Уникальные экспонаты: меч князя Всеволода-Гавриила, знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Псково-Печерского монастыря, которому несколько веков, оружие XIX века, мундир из «Мосфильма», в котором Игорь Костолевский играл в фильме «Звезда пленительного счастья», и многое другое. Также среди экспонатов - шпага XIX века, которую музею подарил губернатор Михаил Ведерников.

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова провела параллели, которые объяснили название экспозиции. Девиз «Чести своей не отдам никому» выгравирован на мече псковского князя Всеволода-Гавриила. Этот же девиз принадлежит герою Отечественной войны Петру Витгенштейну и Енисейскому полку, который во время Первой мировой войны квартировал во Дворе Постникова, где и открывается выставка.

Также на выставке будет представлена черкесская шашка XIX века, которую передали в дар музею сотрудники таможенной службы, портреты псковичей, прославившихся в сражениях Отечественной войны 1812 года, - генерала-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова, генерала П. П. Коновницына и других.