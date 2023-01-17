Выставку «Чести своей никому не отдам» презентуют псковичам
Презентация выставки «Чести своей никому не отдам», посвященной Отечественной войне 1812 года, состоится во Дворе Постникова 18 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Уникальные экспонаты: меч князя Всеволода-Гавриила, знамя Псковского ополчения из Михайловского собора Псково-Печерского монастыря, которому несколько веков, оружие XIX века, мундир из «Мосфильма», в котором Игорь Костолевский играл в фильме «Звезда пленительного счастья», и многое другое. Также среди экспонатов - шпага XIX века, которую музею подарил губернатор Михаил Ведерников.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова провела параллели, которые объяснили название экспозиции. Девиз «Чести своей не отдам никому» выгравирован на мече псковского князя Всеволода-Гавриила. Этот же девиз принадлежит герою Отечественной войны Петру Витгенштейну и Енисейскому полку, который во время Первой мировой войны квартировал во Дворе Постникова, где и открывается выставка.
Также на выставке будет представлена черкесская шашка XIX века, которую передали в дар музею сотрудники таможенной службы, портреты псковичей, прославившихся в сражениях Отечественной войны 1812 года, - генерала-фельдмаршала М. И. Голенищева-Кутузова, генерала П. П. Коновницына и других.
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