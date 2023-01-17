Главных региональных ньюсмейкеров года определила «Псковская правда»

17:03, 17 января 2023, ПАИ

В региональный топ-30 медиарейтинга с января по декабрь 2022 года попали в общей сложности 60 человек, при этом восемь из них фигурировали там каждый месяц, сообщает газета «Псковская правда», которая проанализировла данные системы «Медиалогия».

Ими стали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, являющийся главным ньюсмейкером региона, его первый заместитель Вера Емельянова, спикер регионального парламента Александр Котов, депутат Госдумы РФ от Псковской области, секретарь реготделения «Единой России» Александр Козловский, член Совета Федерации от Псковской области, секретарь Генсовета «ЕР» Андрей Турчак.

Кроме того, по итогам года в шорт-лист самых медийных персон региона вошли главы Пскова и Великих Лук Борис Елкин и Николай Козловский, митрополит псковский и порховский Тихон.