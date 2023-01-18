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Крещенский сочельник отмечается 18 января

День Навечерия Богоявления Господня, или Крещенский сочельник, отмечает Русская православная церковь 18 января, сообщает calend.ru.

Крещенский сочельник — это вечер-приготовление перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. Этот праздник православной церкви принадлежит к числу двунадесятых. Сегодня вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан.

Крещение Иоанна Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя». Праздник Крещения также называется праздником Богоявления, так как в этот день Бог явил себя миру в трех лицах своего Божества: Бог Сын — Иисус Христос принимал крещение в Иордане, Дух Святой сошел на него в виде голубя, Бог Отец засвидетельствовал Иисуса Христа гласом с неба.

Слово «навечерие» означает преддверие церковного торжества, а второе название — сочельник (или сочевник) связано с традицией в этот день варить сочиво - пшеничный взвар с медом и изюмом. Ввиду важности совершившегося в наступающий день события в жизни Иисуса Христа Церковь установила пост. В этот день, как и в Рождественский сочельник, не вкушают пищу до выноса свечи после литургии утром и первого причащения крещенской воды. Всенощное бдение праздника Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа.

В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение. Во дворах храмов тянутся длинные очереди за святой водой. Если человек по каким-либо серьезным причинам не может пойти на службу или живет в тысяче километров от ближайшей церкви, он может прибегнуть к целительной силе простой воды, взятой из обычного водоема в крещенскую ночь, хотя святой такую воду назвать нельзя.

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому чину — великим Иорданским освящением. Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке, по чуть-чуть. Встал человек, перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день, умылся, помолился и принял великую агиасму. Если предписан прием лекарства натощак, то сначала принимают святую воду, а за ней и лекарство. Подвижники христианского благочестия называют освященную воду лучшим лекарством от всех духовных и телесных недугов. Однако женщине в критические дни принимать крещенскую воду не благословляется, если она в остальном здорова. А если она больна, то даже это обстоятельство роли не играет.

Считается, что святая вода не портится, поэтому ставить в холодильник ее не надо, православные хранят ее в Красном углу, рядом с иконами; если в обычную воду добавить капельку крещенской, она вся освятится. Категорически возбраняется, забирая святую воду или принимая ее, ссориться, ругаться, допускать неблагочестивые поступки или мысли. От этого святая вода теряет святость, а зачастую попросту разливается. Также есть традиция кропить в этот день крещенской водой своё жилище с пением тропаря Богоявления.

Напомним, что в Пскове оборудуют купель для крещенских купаний. Также ранее в Псковском гидрометцентре рассказали о погоде на Крещение.

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