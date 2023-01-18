Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам рассказали, как вырастут пособия и соцвыплаты с февраля

На 11,9% свыше 40 пособий проиндексируют в России с 1 февраля. В частности, это выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, будущим мамам, федеральное пособие на погребение и другие. Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим.

Так, минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 7600 до 8500 рублей, единовременная выплата при рождении ребенка — с 20400 до 22900 рублей, пособие участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — с 3100 до 3500 рублей, пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Ольги Сулим.

С 74600 до 83500 рублей увеличатся выплаты кавалерам трех степеней ордена Славы, Героям Советского Союза и России. Герои Труда будут получать по 61500 рублей вместо прежних 55000 рублей.

Единовременная выплата при несчастном случае на производстве составит 131700 рублей вместо 113700 рублей. Пособие на погребение будет выплачиваться в размере 7700 рублей вместо 6900 рублей.

Кроме того, большое количество пособий будет увеличено в соответствии с региональным уровнем прожиточного минимума. Это означает, что их сумма будет высчитываться на основе размера прожиточного минимума в каждом отдельно взятом регионе страны.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













18 января 2023

Презентация книг нарколога состоится в Пскове
18 января 2023

До +3 градусов ожидается в Пскове 18 января
18 января 2023

В Пскове могут пройти финалы окружные этапы туристических премий
18 января 2023

Крещенский сочельник отмечается 18 января
17 января 2023

В учебно-консультационном пункте СИЗО-1 почтили память защитников города на Неве
17 января 2023

Михаил Ведерников поздравил великолучан с юбилеем освобождения города
17 января 2023

Псковский губернатор подписал распоряжение о подготовке к крещенским купаниям
17 января 2023

Глава Великих Лук обратился в Telegram к жителям города с поздравлением

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...