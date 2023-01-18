Россиянам рассказали, как вырастут пособия и соцвыплаты с февраля

07:31, 18 января 2023, ПАИ

На 11,9% свыше 40 пособий проиндексируют в России с 1 февраля. В частности, это выплаты ветеранам, инвалидам, ликвидаторам техногенных катастроф, будущим мамам, федеральное пособие на погребение и другие. Об этом рассказала адвокат Ольга Сулим.

Так, минимальный размер пособия по уходу за ребенком вырастет с 7600 до 8500 рублей, единовременная выплата при рождении ребенка — с 20400 до 22900 рублей, пособие участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС — с 3100 до 3500 рублей, пишет «Российская газета», ссылаясь на данные Ольги Сулим.

С 74600 до 83500 рублей увеличатся выплаты кавалерам трех степеней ордена Славы, Героям Советского Союза и России. Герои Труда будут получать по 61500 рублей вместо прежних 55000 рублей.

Единовременная выплата при несчастном случае на производстве составит 131700 рублей вместо 113700 рублей. Пособие на погребение будет выплачиваться в размере 7700 рублей вместо 6900 рублей.

Кроме того, большое количество пособий будет увеличено в соответствии с региональным уровнем прожиточного минимума. Это означает, что их сумма будет высчитываться на основе размера прожиточного минимума в каждом отдельно взятом регионе страны.