В Пскове могут пройти финалы окружные этапы туристических премий

08:55, 18 января 2023, ПАИ

Возможность проведения в Пскове финалов окружных этапов федеральных туристических премий, таких как Russian Event Awards, «Маршрут года» и «Туристический сувенир» СЗФО и ЦФО, обсудили представители туризма. Об этом сообщил учредитель премий Russian Event Awards и «Маршрут года», председатель правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадий Шаталов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Рабочее в Пскове прошло совещание с участием председателя комитета по туризму Псковской области Марины Егоровой, председателя Псковского областного союза туриндустрии Светланы Барановой и организаторов местных фестивалей, в том числе фестиваля «Виноград» (лауреат национальной премии Russian Event Awards 2022 года).

«Все подробности уже скоро в наших новостях! Благодарю коллег за начало взаимовыгодного диалога!» - написал Геннадий Шаталов.

Напомним, что два проекта Псковской области победили в национальной премии Russian Event Awards. Фоторепортаж с эногастрономической ярмарки «Виноград» можно увидеть здесь.