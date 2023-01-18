Годовую премию получил каждый третий пскович – опрос

09:16, 18 января 2023, ПАИ

По итогам 2022 года премию получил 1 из 3 псковичей. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения города.

Женщин по итогам 2022 года поощряли чаще, чем мужчин (39% против 27% соответственно). Среди псковичей в возрасте 35—44 лет премированных больше, чем среди более молодых и более зрелых сотрудников (38%).

Ранее сообщалось, что более 20% россиян работали в новогодние праздники.