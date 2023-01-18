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Общество

Многодетным нужна возможность для совместных поездок — псковская общественница

Каждая большая семья должна иметь возможность для совместных поездок, сказала руководитель студенческих отрядов Псковской области, член общественной палаты региона Алла Сердцева. Так она прокомментировала ПАИ решение о предоставлении транспорта многодетным семьям.

«Надеюсь, эти семьи станут еще дружнее, ведь их ждут интересные поездки по прекрасной Псковской области. Изборск, Пушкинские Горы, Печоры и другие жемчужины нашего края ждут у себя гостей», - отметила общественница.

Она обратила внимание, что большая семья - это не только огоромная счастье, но также и большое количество трудностей.

Напомним, что недавно губернатор Псковской области вручил многодетным семьям региона ключи от новых автомобилей «Газель». «Ждем результатов следующего конкурса», - заключила Алла Сердцева.

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