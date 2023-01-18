В Псково-Печерском монастыре продолжается замена коммуникаций
В Псково-Печерском монастыре продолжается замена подземных коммуникаций методом горизонтального бурения. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»
«Это одна из самых современных технологий, признанная во всем мире. Работы не требуют выкапывания траншей, оставляют сохранными значительные участки поверхность земли», - отмечается в сообщении.
В организации обратили внимание, что работы выполняются с применением профессионального бурового инструмента со специальным локатором. На экране локатора специалист-оператор видит все движения бура под землей.
Специалисты отметили ряд преимущества метода горизонтально направленного бурения:
- Сохраняется целостность культурного слоя. Не подвергаются угрозе фундаменты архитектурных сооружений, являющиеся памятниками истории и культуры.
- После проведения работ не требуется восстановление ландшафта, дорожного покрытия.
- Экономятся средства на масштабные земляные работы.
- Исключается риск повреждения объектов, находящихся под землей.
- Появляется возможность проложить коммуникации там, где сделать это открытым способом невозможно.
Ранее сообщалось, что в Псково-Печерском монастыре проведут коммуникации. Эти работы являются первым этапом реализации проекта благоустройства территории и всей инфраструктуры ансамбля.