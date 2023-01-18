В Псково-Печерском монастыре продолжается замена коммуникаций

11:12, 18 января 2023, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре продолжается замена подземных коммуникаций методом горизонтального бурения. Об этом сообщается в телеграм-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

«Это одна из самых современных технологий, признанная во всем мире. Работы не требуют выкапывания траншей, оставляют сохранными значительные участки поверхность земли», - отмечается в сообщении.

В организации обратили внимание, что работы выполняются с применением профессионального бурового инструмента со специальным локатором. На экране локатора специалист-оператор видит все движения бура под землей.

Специалисты отметили ряд преимущества метода горизонтально направленного бурения:

Сохраняется целостность культурного слоя. Не подвергаются угрозе фундаменты архитектурных сооружений, являющиеся памятниками истории и культуры.

После проведения работ не требуется восстановление ландшафта, дорожного покрытия.

Экономятся средства на масштабные земляные работы.

Исключается риск повреждения объектов, находящихся под землей.

Появляется возможность проложить коммуникации там, где сделать это открытым способом невозможно.

Ранее сообщалось, что в Псково-Печерском монастыре проведут коммуникации. Эти работы являются первым этапом реализации проекта благоустройства территории и всей инфраструктуры ансамбля.