«Народное признание»: псковичи отдают голоса за работавших в Бериславе врачей

11:34, 18 января 2023, ПАИ

Группа врачей, которая побывала в командировке в Бериславе, лидирует в номинации «Призвание» в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание — 2022» по данным на 18 января. Они оказывали медицинскую помощь местным жителям и военнослужащим. На сегодняшний день за медиков Леонида Солонухина, Константина Рогозина, Алексея Андреева, Сергея Ильяшенко и Сергея Калашникова проголосовали 1 тыс. 802 человека или 13%. Об этом пишет «АиФ-Псков».

Второе место пока занимает преподаватель физкультуры в Пыталовской средней школе Вера Федорова, у которой 1 тыс. 160 голосов (8%), а на третьем находится руководитель Новосельского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Стругокрасненском районе Юлия Васильева, получившая 1 тыс. 65 голосов (7%).

На четвёртой строчке сейчас акушер-гинеколог из Себежского района Инна Луппо. У неё 880 голосов, или 6%.

По 5% голосов имеют коллектив псковского «Кванториума» под руководством Надежды Григорьевой (734 голоса) и члены группы отлова бездомных животных АНЗО «Шанс» Ирина Белоусова и Александра Кузьмичева (696 голосов).

Примерно по 3% в настоящее время набрали директор Великолукской городской библиотеки имени М. И. Семевского Галина Ковалева (493 голосов) и ветеринарный врач и зооволонтер из Великих Лук Алевтина Васильева (481 голос).

Ещё 17 претендентов на награду имеют на данный момент около 2% голосов. Это создательница арт-студии Art Chill Out в Пскове Юлия Моргунова (388 голосов), педагог-психолог Опочецкой гимназии имени А. Д. Петрова Нина Буровцева (376 голосов), учитель русского языка и литературы средней школы №1 города Великие Луки Татьяна Рассолова (370 голосов), врач из Новосокольников Лариса Жгун (350 голосов), дуэт «Искровские девчата» (Дновский район) в составе Светланы Степановой и Елены Афоненковой (326 голосов), руководитель Псковского областного Ресурсного центра добровольчества Алеся Михачева (311 голосов), социальный педагог, преподаватель математики, руководитель юнармейского отряда Булынинской школы Великолукского района Надежда Вылеталина (304 голоса), работник сельского клуба в деревне Жадрицы Новоржевского района Наталья Степанова (303 голоса), преподаватель Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната Ирина Орлова (303 голоса), мастер по декоративно-прикладному творчеству из Локни Елена Никифорова (300 голосов), врач-педиатр и врач общей практики Себежской районной больницы Юлия Иванова (299 голосов), старший врач Псковской станции скорой медицинской помощи Ольга Кокошникова (295 голосов), фельдшер-акушер из Усвятского района Майя Павлова (293 голоса), врач-стоматолог из Пушкинских Гор Магомед Раджабов (290 голосов), инициатор присвоения Порхову статуса Ганзейского города Мартин Нармонтас (288 голосов), директор Себежского краеведческого музея Федор Черников (281 голос), электромонтёр в Себежском РЭС N2 Иван Иванов (275 голосов).

Около 1% голосов пока набрали четыре соискателя награды в номинации «Призвание»:

- Агроном в ООО «Тригорское» Палкинского района Геннадий Сашин (273 голоса)

- Учитель русского языка и литературы в Кузнецовской школе Себежского района Наталья Кортикова (272 голоса)

- Директор Моглинской школы Псковского района, руководитель Клуба молодых семей Псковской области. Наталья Афанасьева (272 голоса)

- Псковский экскурсовод, член Русского Географического общества Александр Сергеев (269 голосов).

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта – по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.