В МЧС предупредили псковичей о неблагоприятном явлении
О неблагоприятном явлении в Псковской области 18 января предупредили жителей региона.
«Сегодня вечером местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидаются сильные осадки, преимущественно мокрый снег», - говорится в сообщении областного управления МЧС.
В ведомстве напомнили, что при налипании мокрого снега необходимо быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.
Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня ожидается до +5 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.
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