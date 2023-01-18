В МЧС предупредили псковичей о неблагоприятном явлении

12:40, 18 января 2023, ПАИ

О неблагоприятном явлении в Псковской области 18 января предупредили жителей региона.

«Сегодня вечером местами по Псковской области, преимущественно по северу области, ожидаются сильные осадки, преимущественно мокрый снег», - говорится в сообщении областного управления МЧС.

В ведомстве напомнили, что при налипании мокрого снега необходимо быть осторожными на улице и обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Псковской области сегодня ожидается до +5 градусов. На дорогах местами сохранится гололедица.