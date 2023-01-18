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Культура

Михаил Ведерников посетил выставку «Чести своей никому не отдам»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил выставку «Чести своей никому не отдам» в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Презентация экспозиции состоится сегодня, 18 января, во Дворе Постникова. Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова провела губернатору индивидуальную экскурсию, рассказала о главной идее и самых интересных экспонатах выставки.

В конце экскурсии Михаил Ведерников поблагодарил музей и лично Светлану Мельникову за рассказ и интересную выставку. Он выразил надежду, что как можно больше жителей и гостей города увидят уникальные артефакты вживую.

Выставка работает во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2.

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