Объявлен конкурс на должность главврача Псковской горбольницы

18:05, 18 января 2023, ПАИ

Объявлен конкурс на замещение должности главврача Псковской городской больницы, рассказала председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Сейчас городская больница без руководителя, и мы проводим конкурс. Любой желающий может подать заявку, документы, и мы будем рассматривать. Через пару недель конкурс будет завершен, и мы объявим нового руководителя медучреждения», - сказала Марина Гаращенко.

Она подчеркнула, что самое главное - это удовлетворенность пациентов. В качестве положительного примера глава профильного комитета привела Псковский перинатальный центр, в котором, по ее словам, прошла серьезная перезагрузка: «Женщины довольны. Я сама говорю с женщинами и спрашиваю, что улучшить».

Напомним, Алексей Васильев покинул должность главного врача Псковской городской больницы в октябре 2022 года, затем на должность исполняющего обязанности руководителя медучреждения назначили Сергея Митюшкина.