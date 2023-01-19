В Псковской области выросло число площадок для экспертных мнений

13:03, 19 января 2023, ПАИ

В Псковской области выросло число площадок для экспертных мнений. В частности, сейчас в регионе госмедиахолдинг является лидером по числу каналов коммуникации с жителями Псковской области и совокупному охвату аудитории, а также по количеству площадок для ньюсмейкеров.

Медиацентр Псковского агентства информации был и остается ведущей платформой для пресс-мероприятий в Псковской области.

Его спикерами становятся не только региональные персоны, но и основные федеральные гости региона. За год в пресс-конференциях, круглых столах, творческих встречах в медиацентре ПАИ приняли участие более 2 тысяч спикеров.

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