В Псковской области выросло число площадок для экспертных мнений
В Псковской области выросло число площадок для экспертных мнений. В частности, сейчас в регионе госмедиахолдинг является лидером по числу каналов коммуникации с жителями Псковской области и совокупному охвату аудитории, а также по количеству площадок для ньюсмейкеров.
Медиацентр Псковского агентства информации был и остается ведущей платформой для пресс-мероприятий в Псковской области.
Его спикерами становятся не только региональные персоны, но и основные федеральные гости региона. За год в пресс-конференциях, круглых столах, творческих встречах в медиацентре ПАИ приняли участие более 2 тысяч спикеров.
Подробности читайте в статье «Медиафабрика-2022».
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