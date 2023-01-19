Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области выросло число площадок для экспертных мнений

В Псковской области выросло число площадок для экспертных мнений. В частности, сейчас в регионе госмедиахолдинг является лидером по числу каналов коммуникации с жителями Псковской области и совокупному охвату аудитории, а также по количеству площадок для ньюсмейкеров.

Медиацентр Псковского агентства информации был и остается ведущей платформой для пресс-мероприятий в Псковской области.

Его спикерами становятся не только региональные персоны, но и основные федеральные гости региона. За год в пресс-конференциях, круглых столах, творческих встречах в медиацентре ПАИ приняли участие более 2 тысяч спикеров.

Подробности читайте в статье «Медиафабрика-2022».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 января 2023

Советские учебники пригодились подрядчику при реконструкции мостов в Острове
19 января 2023

Губернатор призвал не допускать ошибок при строительства школы на Киселёва в Пскове
19 января 2023

О зимних забавах сельской молодежи расскажут гостям Изборского музея
19 января 2023

Орден Мужества вручили матери погибшего в ходе СВО великолучанина
19 января 2023

Псковская станция скорой помощи набирает большинство голосов в рамках «Народного признания»
19 января 2023

Мокрый снег и гололедицу прогнозируют псковские синоптики 20 января
19 января 2023

Развитие цветочного бизнеса обсудили в новом выпуске «Бизнес-клуба»
19 января 2023

ВИДЕО Тротуар затопило на Рижском проспекте в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...