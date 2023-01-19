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Общество

Псковская станция скорой помощи набирает большинство голосов в рамках «Народного признания»

Псковская станция скорой медицинской помощи, по данным на 19 января, обходит соперников в первом туре голосования общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Инициатива». Этот претендент на награду, выдвинутый за реализацию профориентационного проекта «Моя профессия – скорая помощь», уже набрал 1767 голосов.

Вторую позицию в настоящее время занимает «Союз десантников Великих Лук», который проводит акции в поддержку участников СВО. Он получил 1398 голосов (около 9%).

За молодежный ТОС «Фотьевский край» Великолукского района проголосовали около 1225 человек (около 8%). Также 7% получила Юлия Андреева за проект «Библиосубботы. Просветительский практикум» в Стругах Красных.

Чуть меньше голосов пока набрал благотворительный фонд «Объединение» за проект «Сопровождение одиноких и одиноко проживающих пенсионеров с низкими доходами» (825 голосов, около 5%).

Госархив Псковской области, директора фонда «Достоверная история» Юрия Алексеева и правительство региона, которые создали Музей истории оккупации и геноцида населения Псковской области, на сегодняшний день поддержали 634 участника голосования (4%).

Пять соискателей общественной премии получили по 3% голосов:

- АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив», за реализацию проекта «Медиамол» (511 голосов).

- ТОС в деревне Васильевское Пушкиногорского района, за проекты по ремонту местного Дома культуры (474 голоса).

- Организаторы экспедиционного лагеря «Укрепрайон», который состоялся в Себежском районе уже пятый раз (470 голосов).

- Денис Жгунов, автор проекта «Культурная дорога» в Пскове (458 голосов).

- Надежда Аввакуменкова, создатель ТОС «Подкова» в деревне Переслегино Великолукского района (438 голосов).

По 2% пока имеют двенадцать претендентов на победу в номинации «Инициатива»:

- Игорь Снетков, за создание музея защитников Отечества (371 голос).

- Иоанн Ильницкий, за открытие музея периода истории советской эпохи в Новосокольниках (367 голосов).

- Кристина Тимофеева, создатель Клуба единоборств «Спортивное единство» в Пскове (351 голос).

- Майя Мельникова, доброволец из Опочецкого района (347 голосов).

- Сергей Забывалов, создатель краеведческого музея в селе Михайлов Погост Локнянского района (336 голосов).

- Александр Шпилевой, основатель проекта по популяризации народных ремёсел в Псковской области (329 голосов).

- Наталья Большакова, под её руководством в ПсковГУ работает Научно-образовательная лаборатория «Социогуманитарная регионика» (329 голосов).

- Ольга Патешина, за создание ТОС «Малая родина» в деревне Узкое Усвятского района (322 голоса).

- Михаил Баранов, создатель виртуального музея истории партизанского движения и подпольщиков Псковщины  (312 голосов).

- Клиентская служба Пенсионного фонда РФ в Невеле, за создание Центра общения старшего поколения (304 голоса).

- Оксана Чеботарь, председатель ТОС «Селяночка» в деревне Прискуха Локнянского района (299 голосов).

- Кирилл Васильев. Он провёл урбанистический лагерь и создал арт-пространство «Типографика» в Себеже (287 голосов).

Всего за награду в номинации «Инициатива» борются 26 участников.

Первый тур голосования, которое проходит на странице премии «Народное признание», завершится в 18:00 24 января. По его итогам определятся финалисты проекта. Это по три претендента в каждой из номинаций, которые получили наибольшую поддержку в первом туре. Они выйдут во второй тур народного голосования, а также получат баллы от членов жюри премии. Победителей определят путём сложения этих результатов.

Премия «Народное признание» будет присуждена уже в 13-й раз. В 2022 году был установлен абсолютный рекорд по количеству соискателей награды — организаторам поступило более 200 заявок. Победителей определят в 12 номинациях, их назовут на церемонии вручения награды в середине февраля.

С полным списком претендентов на премию можно ознакомиться здесь, узнать ответы на самые часто задаваемые вопросы о проекте — здесь.

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