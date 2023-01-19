Алексей Севастьянов – о новых домах для детей-сирот: Квартиры вполне комфортабельны

16:56, 19 января 2023, ПАИ

Целенаправленным подходом к решению проблемы обеспечения жильём детей-сирот назвал возведение в Пскове пяти малоэтажных домов в районе Любятово депутат областного Собрания Алексей Севастьянов. Вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым парламентарий оценил и сам проект, и первые результаты его реализации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Мы все помним, что многие годы программа обеспечения жильём буксовала, очередь росла. Новое строительство даст серьёзное продвижение. При этом будущие квартиры вполне комфортабельны – по нормативу должно быть 25 кв. метров, а здесь метраж превышает 30 кв. метров. В каждом доме есть бытовая комната для колясок и велосипедов. Сам микрорайон по генплану выглядит очень симпатично – современное, комфортное жильё», - поделился депутат впечатлениями о пилотном проекте.

По его мнению, практика строительства подобного малоэтажного жилья могла бы успешно применяться для обеспечения квартирами и других категорий граждан, например медиков и педагогов. Особенно такой проект мог бы быть востребован в районных центрах.

Ранее сообщалось, что ход строительства домов для детей-сирот в Пскове проконтролировал губернатор.